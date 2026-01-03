Переполненный автобус попал в серьезное ДТП в российском регионе
32 человека пострадал в ДТП с пассажирским автобусом в Тульской области. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его данным, авария произошла возле деревни Колодези в Богородицком районе. Предварительно, водитель не справился с управлением из-за снегопада. В результате автобус съехал в кювет и опрокинулся.
Всего в нем находились 37 пассажиров. Двоих пострадавших госпитализировали, а остальным оказывают помощь на месте, где работают девять бригад скорой. В настоящее время все причины и обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что микроавтобус с пассажирами попал в ДТП на трассе Р-258 «Байкал» в Кабанском районе Бурятии. В результате аварии пострадали два человека.
