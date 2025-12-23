Жителя Каменска приговорили к 21 году колонии за съёмки порно с несовершеннолетними
Суд приговорил жителя Каменска к 21 году колонии строгого режима за серию тяжких преступлений. Об этом пишет Telegram-канал Don Mash.
Вадим, два года назад пригласил к себе домой троих девушек, среди которых были две несовершеннолетние. Он удерживал их несколько суток, заставлял принимать наркотики и совершал над ними насилие. Злоумышленник угрожал жертвам расправой, если они расскажут о случившемся. В ходе расследования полиция нашла в его телефоне шокирующее видео, на котором он издевается над одной из них.
Суд учел все обстоятельства и назначил максимальное наказание. Теперь мужчина проведет долгие годы за решеткой, отвечая за свои преступления.
