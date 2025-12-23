Жителя Каменска приговорили к 21 году колонии за съёмки порно с несовершеннолетними

23 декабря 2025, 15:39

Суд приговорил жителя Каменска к 21 году колонии за серию тяжких преступлений

Фото: iStock/simpson33

Суд приговорил жителя Каменска к 21 году колонии строгого режима за серию тяжких преступлений. Об этом пишет Telegram-канал Don Mash.