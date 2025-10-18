Два российских регбиста погибли в ДТП
Регбисты Морозов и Чазов погибли в результате аварии
Регбисты Захар Морозов и Виталий Чазов погибли в результате ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе клуба «Динамо».
Подробности трагедии не разглашаются. 20-летний спортсмен Морозов в предыдущем сезоне выступал за молодежную команду «Динамо», а 21-летний Чазов играл за ЦСКА.
Клуб выразил соболезнования родным и близким погибших.
Ранее сообщалось, что в Петербурге умер трехкратный олимпийский чемпион по гимнастике Александр Дитятин. Тело спортсмена обнаружили в его квартире. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: