Россиянин зверски изрезал соседа ножом из-за замечания о шуме

18 октября 2025, 14:13

В Новосибирске мужчина получил ножевое ранение за просьбу снизить громкость

Фото: Istock/Diy1

В Новосибирске суд вынес приговор по делу о нападении на мужчину, который сделал замечание шумному соседу. Потерпевший получил тяжёлые ножевые ранения, но выжил. Подробности сообщает kp.ru.