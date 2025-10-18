Россиянин зверски изрезал соседа ножом из-за замечания о шуме
В Новосибирске суд вынес приговор по делу о нападении на мужчину, который сделал замечание шумному соседу. Потерпевший получил тяжёлые ножевые ранения, но выжил. Подробности сообщает kp.ru.
Инцидент произошёл 1 декабря 2024 года в доме на улице Гвардейской дивизии. Один из жильцов регулярно громко слушал музыку в состоянии алкогольного опьянения, что мешало соседям. Вечером того дня один из них решил поговорить с нарушителем тишины.
Мужчина попросил дебошира сделать тише музыку. В ответ пьяный сосед вышел с ножом и нанёс ему несколько ударов. Потерпевший получил семь ножевых ранений, ему потребовалась операция.
Суд отклонил версию обороны задержанного. Свидетели подтвердили, что потерпевший был безоружен. Помимо лишения свободы сроком на 6,5 лет, суд обязал агрессора выплатить пострадавшему 600 тысяч рублей.
