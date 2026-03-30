В Татарстане иномарка проигнорировала знак, протаранила пять авто и загорелась

30 марта 2026, 10:58

В Татарстане при массовом ДТП загорелся Lexus, водитель и пассажиры погибли

В Татарстане во время массовой аварии загорелся легковой автомобиль с людьми. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.





Водитель Lexus не рассчитал скорость, проигнорировал знак «Движение направо» и врезался в бетонное ограждение.

«От удара машина перевернулась и задела пять припаркованных авто. Точнее, ударила ВАЗ, который ударил «Хонду», которая ударила «Тойоту», которая ударила «Ладу», которая ударила «Киа», — говорится в публикации.