В Татарстане иномарка проигнорировала знак, протаранила пять авто и загорелась
В Татарстане при массовом ДТП загорелся Lexus, водитель и пассажиры погибли
В Татарстане во время массовой аварии загорелся легковой автомобиль с людьми. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.
Водитель Lexus не рассчитал скорость, проигнорировал знак «Движение направо» и врезался в бетонное ограждение.
«От удара машина перевернулась и задела пять припаркованных авто. Точнее, ударила ВАЗ, который ударил «Хонду», которая ударила «Тойоту», которая ударила «Ладу», которая ударила «Киа», — говорится в публикации.В момент ДТП автомобиль-нарушитель загорелся. Правоохранители, которые уже находились на месте аварии, оперативно приступили к тушению огня. В результате происшествия водитель и пассажиры иномарки получили травмы, несовместимые с жизнью. Очевидцы утверждают, что Lexus двигался со скоростью 180 км/ч.
