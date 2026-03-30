В Улан-Удэ трёхлетний ребёнок выпал из окна четвёртого этажа
В Улан-Удэ экстренно госпитализировали трёхлетнего ребёнка после падения из окна. Об этом сообщили в управлении МВД по региону.
Происшествие случилось в пятиэтажном доме на улице Лебедева. Малыш приставил к подоконнику стул, забрался на него и опёрся на москитную сетку, после чего выпал с четвёртого этажа.
Специалисты диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму и перелом бедренной кости. В больнице уточнили, что состояние ребёнка крайне тяжёлое, врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Установлено, что в момент инцидента мать мальчика находилась в соседней комнате.
Медики призывают родителей с наступлением тёплого сезона позаботиться о безопасности детей: установить на окна специальные замки или блокираторы, которые не дадут ребёнку открыть створку самостоятельно.
