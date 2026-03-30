«Голуби, крысы и запах гнили»: В Казани три женщины держат в страхе целый подъезд
В Казани в квартире на Гвардейской три женщины держат голубей. Соседи предполагают, что птиц они не только разводят, но и едят. Подробности приводит Telegram-канал Mash Iptash.
Жильцы подъезда находятся в напряжении. Имена женщин никто не знает. Предварительно, это две сестры и дочь одной из них. Из квартиры исходит запах гнили и варёного мяса.
Одна из пенсионерок приносит домой пакеты с мусорки — из-за этого в подъезде появились тараканы. Выводить насекомых хозяйки отказываются. Другая жительница зловонной квартиры пригрозила соседке, что натравит на неё своих крыс. Журналисты попытались поговорить с пенсионерками.
Нарушительницы заверили, что животных дома нет и мусор никто не тащит. При этом, вторая пенсионерка позвонила в полицию и пожаловалась на корреспондента. Соседи утверждают, что полицейские покинули квартиру сразу после того, как зашли внутрь. Директор УК «ЖКХ Гвардейская» Степан Королёв заявил, что слышит о проблеме впервые.
