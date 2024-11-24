В Барнауле загорелся склад с резиной и емкостями из-под горючих жидкостей

Видео: МЧС России
Склад с автомобильной резиной и емкостями из-под легковоспламеняющихся жидкостей загорелся в Барнауле на площади 6 тысяч «квадратов». Об этом проинформировало МЧС России в Telegram-канале.
На месте работают 106 сотрудников ведомства и 31 единица техники. Отмечается, что к тушению пожара также привлечен пожарный поезд.
Информация о пострадавших в настоящее время не сообщалась.
Ранее стало известно, что в селе Новоселье Купинского района Новосибирска при пожаре в частном доме погибли мать и четверо детей. Пожар потушили на площади 80 квадратных метров. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Информация о пострадавших в настоящее время не сообщалась.
Ранее стало известно, что в селе Новоселье Купинского района Новосибирска при пожаре в частном доме погибли мать и четверо детей. Пожар потушили на площади 80 квадратных метров. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова