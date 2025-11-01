Два самолета столкнулись на рулежной дорожке нью-йоркского аэропорта
NYP: два самолета столкнулись на рулежной дорожке аэропорта Ла-Гуардия
На рулёжной дорожке нью‑йоркского аэропорта Ла‑Гуардия столкнулись два самолёта United Airlines. Об этом сообщает The New York Post 31 октября.
По данным издания, инцидент случился на фоне серьёзных задержек рейсов, вызванных неблагоприятной погодой и нехваткой персонала из‑за продолжающегося шатдауна правительства США.
Самолёт, прибывший из Орландо, при повороте к выходу с полосы задел хвост другого лайнера. Оба борта вернули в терминал и эвакуировали людей.
Пострадавших нет — на борту находились 328 пассажиров и 15 членов экипажа.
Читайте также: