«Аэрофлот» отменил 24 рейса из-за ограничений воздушного пространства
Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 24 рейса 24 августа 2025 года из-за введённых ограничений воздушного пространства. Пассажирам предложили альтернативные рейсы или возврат средств, все воздушные суда благополучно приземлились в аэропортах назначения без уходов на запасные аэродромы.
По данным Telegram-канала «Аэрофлота», к 22:00 по московскому времени авиакомпания выполнила 270 рейсов, однако 24 рейса были отменены в связи с ограничениями воздушного пространства.
В пресс-службе уточнили, что все пассажиры были переоформлены на последующие рейсы, им предложили другие даты вылета или возможность возврата денежных средств за билеты.
Все самолёты «Аэрофлота» совершили посадки в запланированных аэропортах назначения, уходов на запасные аэродромы зафиксировано не было. Ограничения воздушного пространства могли быть связаны с проведением учений или другими оперативными причинами, однако официальных комментариев от Росавиации на данный момент не поступало.
