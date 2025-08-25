«Аэрофлот» отменил 24 рейса из-за ограничений воздушного пространства

25 августа 2025, 01:49

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 24 рейса 24 августа 2025 года из-за введённых ограничений воздушного пространства. Пассажирам предложили альтернативные рейсы или возврат средств, все воздушные суда благополучно приземлились в аэропортах назначения без уходов на запасные аэродромы.