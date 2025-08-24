Летевший в Петербург самолёт вынужденно сел в Таллине из-за атаки ВСУ

24 августа 2025, 17:29

Фото: iStock/rebius

Пассажирский самолет египетской авиакомпании AlMarsia Universal Airlines, следовавший в Санкт-Петербург, был вынужден экстренно приземлиться в аэропорту Таллина из-за атаки украинских дронов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на руководителя по коммуникациям и маркетингу Таллинского аэропорта Маргот Хольтс.