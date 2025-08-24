Летевший в Петербург самолёт вынужденно сел в Таллине из-за атаки ВСУ
Пассажирский самолет египетской авиакомпании AlMarsia Universal Airlines, следовавший в Санкт-Петербург, был вынужден экстренно приземлиться в аэропорту Таллина из-за атаки украинских дронов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на руководителя по коммуникациям и маркетингу Таллинского аэропорта Маргот Хольтс.
Инцидент произошёл утром: воздушное судно с российскими туристами на борту приземлилось в столице Эстонии в 05:33 по местному времени. Как уточняется, посадка была вынужденной и связана с повышенной угрозой в воздушном пространстве на фоне активизации беспилотников ВСУ.
Все это время – более пяти часов – пассажирам и экипажу не разрешалось покидать самолет. Только в 11:08 самолет смог продолжить путь и вылетел в Санкт-Петербург.
Читайте также: