Два самолёта едва не столкнулись в небе над Омском

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
В небе над Омском едва не столкнулись самолёты Ан-72 и Ил-76. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что инцидент произошёл накануне вечером. Грузовой борт, следовавший из Караганды, прошёл в опасной близости от тяжёлого военно-транспортного самолёта, выполнявшего тренировочный полёт.
Диспетчеры оперативно отреагировали на детали полёта и скорректировали траектории следования самолётов. В результате, оба судна успешно приземлились на аэродроме.
Ранее сообщалось, что в аэропорту «Шереметьево» также чуть не столкнулись два самолета. Одному пришлось отложить взлёт из-за сокращения интервала эшелонирования с заходящим на посадку другим самолётом.
Читайте также:
Ненадёжные джеты и трудности с ремонтом: неочевидные факты о российских самолетах
Самолёт Москва-Петербург экстренно сел в Шереметьево с отказавшим двигателем
«Чубайс и шайка»: кто виноват в проблемах с самолетами и в чем опасность «Суперджета 100»
Диспетчеры оперативно отреагировали на детали полёта и скорректировали траектории следования самолётов. В результате, оба судна успешно приземлились на аэродроме.
Читайте также:
Ненадёжные джеты и трудности с ремонтом: неочевидные факты о российских самолетах
Самолёт Москва-Петербург экстренно сел в Шереметьево с отказавшим двигателем
«Чубайс и шайка»: кто виноват в проблемах с самолетами и в чем опасность «Суперджета 100»
Анастасия Чинкова