Два самолёта не смогли приземлиться в Красноярске
Из‑за сложных метеоусловий самолёты, выполнявшие рейсы из Москвы и Сочи в Красноярск, направили на запасной аэродром в Абакан. Соответствующее сообщение опубликовала пресс‑служба аэропорта в пункте назначения.
В официальном заявлении указано, что на изменение маршрута коснулось рейсов UT571 и FV6876. Причиной стал сильный боковой ветер в районе аэропорта Красноярска.
В пресс‑службе уточнили, что аэропорт продолжает работать в штатном режиме, осуществляя приём и отправку воздушных судов. Решение о посадке на запасном аэродроме принял экипаж воздушного судна.
Согласно прогнозам синоптиков, 27 декабря в центральных и южных районах Красноярского края возможны порывы ветра со скоростью 25 м/с и выше.
Читайте также: