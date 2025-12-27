27 декабря 2025, 06:07

Два самолёта не смогли приземлиться в Красноярске из-за урагана

Фото: iStock/Dushlik

Из‑за сложных метеоусловий самолёты, выполнявшие рейсы из Москвы и Сочи в Красноярск, направили на запасной аэродром в Абакан. Соответствующее сообщение опубликовала пресс‑служба аэропорта в пункте назначения.