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Два самолёта столкнулись на авиашоу в Португалии, один пилот погиб

02 июня 2024, 21:18
Фото: iStock/umdash9

Фото: iStock/umdash9

Два самолёта Як-52 столкнулись на авиашоу в Португалии. Об этом пишут местные СМИ.
Отмечается, что авиашоу проходило в городе Бежа. Несколько самолётов поднялись в небо, после чего один из пилотов потерял управление, начал резко набирать высоту и столкнулся с другим самолётом.


Первое воздушное судно рухнуло, в результате чего пилот погиб. При падении произошёл взрыв, что видно на опубликованных кадрах.



Пилот второго самолёта смог посадить судно. Однако он получил серьёзные травмы, его экстренно госпитализировали.

Уточняется, что в показательном выступлении принимали участие лётчики из Испании и Португалии, входящие в состав команды Yakstars. В момент столкновения они выполняли фигуры высшего пилотажа.

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#самолёты
#столкновение
#лётчики
#смерть
Конфликт между мужчинами закончился стрельбой в Подмосковье
02 июня 2024, 21:44

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В подмосковном Пушкине конфликт двух мужчин завершился стрельбой, в результате которой один из них был ранен. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Московской области.
Отмечается, что инцидент произошёл в субботу. В полицию поступило сообщение о стрельбе около одного из домов в посёлке Лесное.

Выяснилось, что там произошёл конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого один из них выстрелил из травматического пистолета в оппонента.

Пострадавшего экстренно доставили в больницу, а стрелка задержали. Им оказался мужчина 1993 года рождения, на которого был официально зарегистрирован травматический пистолет. Полицейские изъяли оружие.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку. По её итогам будет принято решение в соответствии с законодательством.

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#подмосковье
#стрельба
#конфликт
#полиция
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Неизвестный объект, напоминающий ракету, приземлился на крышу дома в Подмосковье
02 июня 2024, 19:05

Фото: iStock/blinow61

Неизвестный объект с парашютом приземлился на крышу дома в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что предмет, напоминающий ракету, был обнаружен около 18:00 в деревне Улитино Павлово-Посадского городского округа.
В результате падения объекта не было зафиксировано возгораний и повреждений.

В настоящее время правоохранительные органы и оперативные службы изучают находку.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили воздушный шар-террорист ВСУ, замаскированный под зонд. Они применяются для бесшумного поражения целей.

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#подмосковье
#дрон
#парашют
#полиция
#проверка
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Южная Осетия осталась без электричества из-за аварии на ЛЭП
02 июня 2024, 16:05

Фото: iStock/jitendrajadhav

На линии электропередачи (ЛЭП) в Южной Осетии произошла авария, в результате чего в республике нарушено электроснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.
Отмечается, что авария произошла на ЛЭП в Дзауском районе. В результате этого без электричества осталась вся республика. На место выехали сотрудники МЧС, которые определят причины произошедшего.

Подчеркнём, что электроэнергия из России в Южную Осетию поступает по ЛЭП, которая проходит по территории Северной Осетии. В республике проживает свыше 50 тысяч человек, которые регулярно остаются без электричества из-за ремонтных работ или аварий на ЛЭП, вызванных непогодой в горах.

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#южная осетия
#электричество
#лэп
#авария
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Названа причина пожара на НПЗ в Ухте
Глава Коми Уйба: пожар на НПЗ вызван несоблюдением правил, а не атакой БПЛА
02 июня 2024, 15:56

Фото: МЧС РФ

Причиной пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте, предварительно, стало несоблюдение правил технической безопасности. Об этом глава Коми Владимир Уйба написал в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что пожар не связан с атаками беспилотников.

По словам главы региона, в ходе плановых технических работ произошло возгорание в резервуаре с мазутом.

Ранее управление МЧС по региону сообщало, что в результате пожара пострадали три человека. Уйба сообщил, что в настоящее время им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Также он подчеркнул, что лично контролирует ситуацию на НПЗ.

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#нпз
#пожар
#коми
#мчс
#возгорание
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В Москве трёхлетняя девочка выпала из окна девятого этажа
02 июня 2024, 15:25

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

Трёхлетняя девочка выпала из окна девятого этажа, опёршись на москитную сетку. Она проживает в квартире на Реутовской улице в Москве.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Малышка, к счастью, выжила после падения с такой высоты. Родителей в тот момент рядом не было. Сейчас девочка госпитализирована с множественными травмами. Надзорное ведомство инициировало процессуальную проверку по факту происшедшего с целью выяснения причин и обстоятельств случившегося.

Правоохранители в очередной раз обращаются к родителям с призывом не оставлять малолетних детей без присмотра в помещениях, где открыто окно или там, где ребёнок может самостоятельно его открыть. Следует убрать от окон мебель, чтобы малыш не мог залезть на подоконник. Москитная сетка ни в коем случае не предохраняет от падения.

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#окно
#мебель
#девочка
#москва
#прокуратура
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В Челябинской области накрыли наркокартель мигрантов
В Челябинской области возбудили уголовное дело за организацию таджикского наркокартеля
02 июня 2024, 14:42

Фото: istockphoto/CreativaImages

Сотрудники Росгвардии вместе с полицейскими задержали лидера организованной преступной группировки (ОПГ), который вел криминальный бизнес в Челябинске. Об этом сообщает издание URA.RU со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД по региону.
Помимо организатора преступного сообщества под стражу заключены также 30 активных участников группы.

Злоумышленники занимались сбытом наркотиков во многих регионах России, в том числе и в Челябинской области.

Кроме граждан РФ в ОПГ входили выходцы из Таджикистана и Узбекистана. В настоящее время известно о 60-ти фактах сбыта запрещенных веществ, возбуждено уголовное дело.

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#уголовное наркотики
#челябинск
#полиция
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В Калининграде у 33 человек выявлен сальмонеллёз из-за «здорового питания»
02 июня 2024, 13:45

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

В Калининграде 21 человек проходят лечение в инфекционном стационаре после заражения сальмонеллёзом. Всего заразились 33 человека. Заболели они после того, как попробовали заказанную продукцию линии здорового питания.
Среди заболевших — один подросток и один маленький ребёнок, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Все, кто заразился, ранее попробовали продукцию линейки здорового питания, которую они заказали у местного предпринимателя. Специалисты ведомства выяснили, что она изготавливалась с нарушением санитарных норм.

В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование. Выявлены многочисленные нарушения в части хранения продуктов, технологии их приготовления, содержания пищеблока и даже мытья посуды. С кухни изъяты более 62 килограммов просроченной продукции. На время проведения расследования предприятие закрыто.

Региональным Следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по статье о производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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#подросток
#уголовное предприятие
#нарушения
#ск рф
#расследование
#калининград
#роспотребнадзор
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В Дубне горит лодочный посёлок «БАМ» на Московском море – видео
02 июня 2024, 13:36

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

В лодочном посёлке «БАМ» на Московском море в подмосковной Дубне вспыхнул пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Дубна | Вести».
Очевидцы сообщают, что возгорание на берегу Иваньковского водохранилище очень крупное, огонь и дым видно из разных частей города.

На опубликованных кадрах видно, что в небо поднимается густой чёрный дым, огонь стремительно распространяется.

На место происшествия уже прибыли пожарные, которые приступили к тушению возгорания.

Одновременно с этим сообщается о возгорании на НПЗ в Ухте. В результате пожара погибли два человека, ещё одного пострадавшего экстренно госпитализировали. Пожарные продолжают ликвидировать возгорание.

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#дубна
#пожар
#пожарные
#возгорание
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На ухтинском НПЗ в результате взрыва и пожара погибли два человека
02 июня 2024, 13:30

Фото: МЧС России

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Ухты погибли два человека, сообщает Baza. Одного пострадавшего доставили в больницу. У всех, кто пострадал, комбинированные травмы.
Предварительно, на одном из заводских резервуаров велись работы. Внутри резервуара произошло возгорание. В настоящее время пожарные готовятся провести так называемую «пенную атаку». Частично крыша резервуара разрушена. Угрозы, что пламя распространится на другой резервуар, нет.

До этого очевидцы сообщали, что перед тем, как начался пожар, они слышали хлопки, а потом заметили столб дыма.

Как сообщили в МЧС, возгорание началось в резервуаре РВС-10000. На месте происшествия продолжают работу оперативные службы. Причины произошедшего устанавливаются.

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