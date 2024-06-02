Два самолёта столкнулись на авиашоу в Португалии, один пилот погиб

Фото: iStock/umdash9
Два самолёта Як-52 столкнулись на авиашоу в Португалии. Об этом пишут местные СМИ.
Отмечается, что авиашоу проходило в городе Бежа. Несколько самолётов поднялись в небо, после чего один из пилотов потерял управление, начал резко набирать высоту и столкнулся с другим самолётом.
Первое воздушное судно рухнуло, в результате чего пилот погиб. При падении произошёл взрыв, что видно на опубликованных кадрах.
Пилот второго самолёта смог посадить судно. Однако он получил серьёзные травмы, его экстренно госпитализировали.
Уточняется, что в показательном выступлении принимали участие лётчики из Испании и Португалии, входящие в состав команды Yakstars. В момент столкновения они выполняли фигуры высшего пилотажа.
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Первое воздушное судно рухнуло, в результате чего пилот погиб. При падении произошёл взрыв, что видно на опубликованных кадрах.
Пилот второго самолёта смог посадить судно. Однако он получил серьёзные травмы, его экстренно госпитализировали.
Уточняется, что в показательном выступлении принимали участие лётчики из Испании и Португалии, входящие в состав команды Yakstars. В момент столкновения они выполняли фигуры высшего пилотажа.
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Анастасия Чинкова