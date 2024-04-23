Два военных вертолёта столкнулись в Малайзии, все члены экипажа погибли

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В Малайзии столкнулись два военных вертолёта во время репетиции парада в честь 90-летия Королевского военно-морского флота. Об этом пишет издание Malay Mail. По предварительным данным, погибли 10 человек.
«Два военных вертолета столкнулись сегодня во время репетиции празднования 90-летия Королевского военно-морского флота Малайзии (TLDM), запланированного на май», — говорится в статье.
Уточняется, что столкнулись средний многоцелевой вертолет AgustaWestland AW139 и его лёгкий аналог Eurocopter Fennec. Один из них рухнул у входа на стадион авиабазы Лумут, а второй упал в бассейн спортивного комплекса авиабазы.
При этом уточняется, что на борту вертолётов находилось порядка 10 человек. По данным Telegram-канала Baza, все они погибли. Подробности уточняются.
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Элина Позднякова