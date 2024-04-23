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Два военных вертолёта столкнулись в Малайзии, все члены экипажа погибли

Malay Mail: два военных вертолёта столкнулись во время репетиции парада в Малайзии
23 апреля 2024, 07:46
Фото: iStock/Robert Buchel

Фото: iStock/Robert Buchel

В Малайзии столкнулись два военных вертолёта во время репетиции парада в честь 90-летия Королевского военно-морского флота. Об этом пишет издание Malay Mail. По предварительным данным, погибли 10 человек.
«Два военных вертолета столкнулись сегодня во время репетиции празднования 90-летия Королевского военно-морского флота Малайзии (TLDM), запланированного на май», — говорится в статье.

Уточняется, что столкнулись средний многоцелевой вертолет AgustaWestland AW139 и его лёгкий аналог Eurocopter Fennec. Один из них рухнул у входа на стадион авиабазы Лумут, а второй упал в бассейн спортивного комплекса авиабазы.



При этом уточняется, что на борту вертолётов находилось порядка 10 человек. По данным Telegram-канала Baza, все они погибли. Подробности уточняются.

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Испанский солдат погиб на учениях НАТО
МО Польши сообщило о гибели испанского солдата на учениях НАТО
23 апреля 2024, 02:11

Фото: istock / Rafal Olkis

В ходе международных учений НАТО в Польше погиб испанский солдат. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на министерство национальной обороны республики.
Сообщается, что капрал испанской армии скончался из-за несчастного случая, который произошел во время учений с боевой стрельбой.

«Мы выражаем глубокие соболезнования в связи с гибелью испанского солдата во время международных учений Saber Strike», — сказано в сообщении ведомства.
Стоит отметить, что международные тактические учения Saber Strike проводятся на территории Польши каждый год.

Ранее сообщалось, что воевавший за ВСУ наемник из Грузии приговорен к 14 годам тюрьмы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Бил силовиков и угрожал им: МВД раскрыло подробности задержания главы МЧС Чечни Цакаева
МВД завершило проверку после задержания начальника ГУ МЧС по Чечне Цакаева
23 апреля 2024, 00:50

Фото: istock / ???? ??????

МВД закончило проверку по факту задержания главы МЧС Чечни Алихана Цакаева на КПП «Герзель» в Новолакском районе Дагестана. Проверка показала, что Цакаев двигался на автомобиле по встречной полосе и напал на сотрудников правоохранительных органов при попытке задержания.
В материалах дела указано, что 14 апреля транспортное средство Цакаева ехало по встречной полосе, создавая угрозу другим участникам движения. Требование об остановке было проигнорировано, после чего чиновник попытался скрыться.

Когда машину главы МЧС Чечни принудительно удалось остановить, Цакаев продолжил вести себя неадекватно, угрожал сотрудникам полиции, а также нанес им несколько ударов.

«В настоящее время по данному факту окончено проведение проверки, результаты которой для дальнейшей юридической оценки будут направлены в следственные органы Следственного комитета», — сообщает ГУ МВД России по СКФО.
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал произошедшее «постыдной провокацией» и потребовал «гнать из органов с треском» полицейских, задержавших министра. Глава Дагестана Сергей Меликов в ответ заявил, что пропускной пункт федеральный и «не находится в ведении дагестанских служб правопорядка». Он также призвал к «внимательному и детальному анализу» случившегося.

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Пенсионера обманули на 8 млн руб в Петербурге
22 апреля 2024, 22:35

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Пожилой россиянин продал квартиру по указанию мошенников и перевел им миллионы рублей в Петербурге, пишет агентство «Оперативное прикрытие».
Как пишут в СМИ, 77-летний житель Калининского района регулярно общался с мошенниками с 29 ноября 2023 года по 15 апреля 2024 года. Они представлялись сотрудниками полиции, под предлогом сохранения сбережений в безопасности.

Мошенники убедили пенсионера перевести им с различных счетов 1,4 миллиона рублей и продать квартиру. Вырученные с продажи 6,8 млн рублей мужчина тоже передал аферистам.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#пенсионер
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Суд Москвы арестовал друзей и родных убийцы байкера в Люблино
22 апреля 2024, 21:08

Фото: istock / lakshmiprasad S

Все подозреваемые в убийстве 24-летнего байкера Кирилла Ковалёва были арестованы на два месяца. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
После Шахина Аббасова, который останется в СИЗО до 18 июня, следом за ним были арестованы:

— Аббасов Бахтияр: дядя Шахина, 54 года, проживает в РФ с 2023 года. Женат, имеет двоих детей (один из них также был задержан), работает водителем. По предварительным данным, считается пособником. Следствие утверждает, что он оказывал давление на свидетелей, настаивал на изменении показаний. Он не признал свою вину.

— Аббасов Низами: отец Шахина, 50 лет, предприниматель, отец троих детей. Подозревается в содействии. Согласно следствию, он финансово и советами помогал сыну в попытке скрыться. Также, считается, что он оказывал давление на свидетелей в попытке подавить дело. В его квартире было обнаружено более 70 миллионов рублей.

— Братья Шахина, Шохрат и Исахан, а также друг Нахид (не имеющий регистрации в РФ), также рассматриваются следствием как пособники.

Убийство, в котором подозревают Аббасовых, произошло 17 апреля в Люблино. По данным следствия, Кирилл Ковалев сделал замечание Шахину Аббасову за неправильную парковку. Этот инцидент привёл к конфликту, после чего Шахин Аббасов позвонил своим родственникам, и они приехали на место. В суде было заявлено, что прибывшие соучастники приняли решение убить Ковалева.

Шахин Аббасов и его брат Шохрат нанесли Ковалеву несколько ударов в жизненно важные органы, при этом Шахин использовал нож. После этого Шохрат продолжал избивать пострадавшего. Затем Аббасовы скрылись на подготовленных заранее родственниками автомобилях. 19 апреля Шахина Аббасова задержали в Ростовской области.

При обыске в квартире Аббасова было обнаружено более 44 миллионов рублей и 300 тысяч долларов. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил выяснить происхождение этих средств.

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В Донецке задержали подозреваемого в убийстве 13-летнего мальчика
22 апреля 2024, 20:19

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве 13-летнего мальчика в Буденновском районе Донецка, передает 22 апреля РИА Новости.
По данным агентства, следователи установили, что в апреле 2024 года обвиняемый споил группу подростков, после чего прибыл на скутере со своей жертвой к складу в указанном районе.

Там он принудил мальчика к сексуальным действиям, а затем задушил его. При задержании подозреваемый признал свою вину, и по данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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#врач
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Полицейские задержали треш-стримера, оскорбившего участников СВО
22 апреля 2024, 19:21

Фото: МВД России

Полицейские в Пензенской области задержали треш-стримера, который оскорбил участников специальной военной операции, сообщила 22 апреля официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
«Видеозапись, унижающая российских военнослужащих, была выявлена в начале апреля. Во время доследственной проверки подозреваемый уехал в Пензу, где проживал в квартире, оформленной на чужое имя», — сказала она.
По словам Волк, благодаря оперативным мероприятиям стример был задержан и в скором времени будет доставлен в Волгоград для дальнейших следственных процедур.

Во время допроса задержанный признал свою вину. По его собственному признанию, перед записью ролика, на котором он оскорблял ветеранов СВО, он употребил алкоголь, из-за чего не смог контролировать свои эмоции. Стример принес извинения и признал, что был неправ.

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#эмоции
#волгоград
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Тренер назвала причину самоубийства 21-летней волейболистки Михайлиной
Тренер Урядова: волейболистка Михайлина могла покончить с собой из-за расставания
22 апреля 2024, 18:49

Фото: iStock/sreeyashlohiya

Волейболистка Арина Михайлина совершила суицид из-за расставания с молодым человеком. Об этом сообщила главный тренер команды по пляжному волейболу Наталья Урядова изданию «Газета.Ru».
Она пояснила, что 21-летняя спортсменка рассталась со своим возлюбленным в день трагедии. После того, как парень поговорил с Михайлиной, он вызвал скорую помощь, чтобы предотвратить трагедию. От самоубийства девушку также пытались отговорить врачи, которые лично с ней беседовали.

Однако после разговора девушка все же совершила задуманное. Тренер уверена, что волейболистке нужна была помощь компетентного психолога.

По словам Урядовой, девушка была отзывчивым и добрым человеком, который не привык опускать руки.

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Мигрант-тракторист из Москвы попал в сексуальное рабство
22 апреля 2024, 17:54

Фото: iStock/J Brarymi

Выходец из ближнего зарубежья утверждает, что угодил в сексуальное рабство, пишет телеграм-канал «Baza». По информации портала, бывшая возлюбленная Ботиржона заставляла вступать его в половую связь с ней, но так как последовал отказ, она обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании.
Девушка рассказала правоохранителям, что вместе с подругой и Ботиржоном она распивала спиртные напитки, после чего мужчина изнасиловал ее.
Мигрант рассказал свою версию произошедшего и заявил, что его бывшая возлюбленная злоупотребляла алкоголем, и однажды заявила, что в случае отказа от интима с ней, она обратиться в полицию с заявлением о насилии.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

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В Саратове автомобиль на скорости въехал в остановку общественного транспорта
22 апреля 2024, 17:25

Фото: istockphoto/Anton Novikov

В Саратове произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием трёх легковых автомобилей и городского автобуса. В результате серьёзные травмы получили четыре человека.
Днём 22 апреля неподалёку от остановки общественного транспорта на Проспекте 50 лет Октября произошла авария. Столкнулись три легковых автомобиля и городской маршрутный автобус. Водитель машины «Лада Веста» после удара не справился с управлением, и автомобиль на скорости влетел в остановку, полную людей.

В результате массового ДТП травмы получили водители двух машин, а также две женщины, находившиеся на остановке. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, их состояние характеризуется как средней тяжести. Все подробности и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники дорожной полиции. Дело находится на личном контроле прокурора Саратовской области Сергея Филипенко.

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