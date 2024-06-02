Грузовик Минобороны РФ со снарядами для РСЗО попал в ДТП, есть пострадавшие

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Во Владимирской области в ДТП попал грузовик Минобороны РФ, перевозивший снаряды для реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что несколько ведомственных грузовиков со снарядами для РСЗО «Ураган» 31 мая ехали колонной во Владимирской области. В какой-то момент 61-летний водитель одной из машин не выдержал дистанцию и врезался в спереди идущий грузовик напарника.
Подчеркивается, что это предварительная информация. Минобороны РФ никак не комментировало данный инцидент.
После столкновения первый грузовик врезался в автомобиль, который ехал спереди. А тот, в свою очередь, ещё в два.
В результате ДТП серьёзные травмы получил виновник аварии. Его госпитализировали с закрытыми переломами грудины и ног. Также пострадала девушка, управлявшая одним из легковых автомобилей.
Боеприпасы не сдетонировали.
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Подчеркивается, что это предварительная информация. Минобороны РФ никак не комментировало данный инцидент.
После столкновения первый грузовик врезался в автомобиль, который ехал спереди. А тот, в свою очередь, ещё в два.
В результате ДТП серьёзные травмы получил виновник аварии. Его госпитализировали с закрытыми переломами грудины и ног. Также пострадала девушка, управлявшая одним из легковых автомобилей.
Боеприпасы не сдетонировали.
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Анастасия Чинкова