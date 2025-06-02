Два сотрудника медцентра погибли в ДТП с автобусом в Уфе
Смертельное ДТП с участием автобуса и автомобиля «УАЗ» произошло сегодня, 2 июня, на Сипайловской улице в Уфе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.
По данным ведомства, в результате столкновения погибли два человека, находившиеся во внедорожнике. Водитель общественного транспорта не пострадал, пассажиров не перевозил.
Как сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем телеграм-канале, погибшие работали в клиническом фтизиопульмонологическом центре. Они возвращались из медучреждения в пищеблок после того, как передали ужин пациентам. Он также добавил, что их семьям будет оказана вся необходимая помощь.
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