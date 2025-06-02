Два сотрудника медцентра погибли в ДТП с автобусом в Уфе

02 июня 2025, 19:46

Фото: телеграм-канал ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

Смертельное ДТП с участием автобуса и автомобиля «УАЗ» произошло сегодня, 2 июня, на Сипайловской улице в Уфе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.