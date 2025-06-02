В Чебоксарах кирпичная кладка обрушилась с крыши многоэтажного дома
В Чебоксарах с многоэтажного здания обрушилась кирпичная кладка, сообщила прокуратура Чувашии в Телеграм-канале.
По информации надзорного ведомства, все случилось в доме на Восточном поселке в Чебоксарах.
«Предварительно установлено, что с 17-го [технического] этажа жилого дома 2019 года постройки упали части кирпичной кладки парапета, которые повредили автотранспорт, находившийся на дворовой территории», — отмечалось в сообщении прокураторы.
Предварительно, повреждения получили две машины. На место инцидента для организации проверочных мероприятий и установления деталей происшествия выехали сотрудники прокуратуры. Еще надзорное ведомство инициирует обследование иных аналогичных конструкций дома, где произошло обрушение.
По данным Телеграм-канала Baza, женщина, которая в момент случившегося проходила мимо здания, услышала громкий звук и смогла спрятаться.