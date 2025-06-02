В Чебоксарах кирпичная кладка обрушилась с крыши многоэтажного дома

02 июня 2025, 19:34

Фото: iStock/ Felix Geringswald

В Чебоксарах с многоэтажного здания обрушилась кирпичная кладка, сообщила прокуратура Чувашии в Телеграм-канале.





По информации надзорного ведомства, все случилось в доме на Восточном поселке в Чебоксарах.





«Предварительно установлено, что с 17-го [технического] этажа жилого дома 2019 года постройки упали части кирпичной кладки парапета, которые повредили автотранспорт, находившийся на дворовой территории», — отмечалось в сообщении прокураторы.