SHOT: число пострадавших при крушении поезда в Брянской области достигло 116
Число пострадавших при ЧП с поездом в Брянской области выросло до 116. В их числе пятеро детей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его данным, на текущий момент 63 взрослых и три ребенка проходят лечение в больницах. Количество жертв остается прежним – семь человек.
Напомним, в ночь с 31 мая на 1 июня в Брянской области на железнодорожном перегоне «Пильшино — Выгоничи» обрушился автомобильный мост. В это время под переправой проезжал пассажирский поезд №86 «Климов — Москва». Как сообщили в МЖД, причиной трагедии стало «незаконное вмешательство в деятельность транспорта». Позже аналогичный инцидент произошел в Курской области.
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