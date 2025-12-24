Два сотрудника полиции пострадали при взрыве в Москве
Мужчина, лежавший с ранениями ног после взрыва на Ясеневой улице в Москве, оказался сотрудником правоохранительных органов. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
Очевидцы утверждают, что пострадавший не может двигаться. По данным канала, полицейский находится в тяжёлом состоянии. Медики оказывают ему первую помощь и готовят раненого к госпитализации. Вторым пострадавшим тоже является сотрудник полиции.
Около 02:00 на Ясеневой улице в районе Орехово-Борисово взорвался автомобиль. Согласно предварительным данным, неизвестный кинул в окно машины тротиловое устройство. В беседе с изданием свидетели рассказали о двух убегающих с места происшествия людях.
Ранее в этом же районе взорвался автомобиль генерала ВС РФ Фанила Сарварова.
Читайте также: