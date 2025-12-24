24 декабря 2025, 02:50

SHOT: два сотрудника полиции пострадали при взрыве в Москве

Фото: iStock/Motortion

Мужчина, лежавший с ранениями ног после взрыва на Ясеневой улице в Москве, оказался сотрудником правоохранительных органов. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.