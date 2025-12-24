В Москве на месте гибели генерала Сарварова произошёл новый взрыв

24 декабря 2025, 02:31

SHOT: на юге Москвы взорвался автомобиль

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Москве на Ясеневой улице прогремел взрыв, в результате которого пострадал минимум один человек. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.