В Москве на месте гибели генерала Сарварова произошёл новый взрыв
В Москве на Ясеневой улице прогремел взрыв, в результате которого пострадал минимум один человек. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
Жители столичного Орехово-Борисово рассказали, что слышали два громких хлопка. Подробности от официальных лиц не поступали, однако на место происшествия уже прибыли сотрудники экстренных служб, сапёры проверяют ближайшие машины на предмет минирования.
По данным издания, возле взорвавшегося автомобиля лежит раненый человек. Информация о его состоянии уточняется.
Отметим, что инцидент произошёл в том же районе, где недавно взлетел на воздух автомобиль генерала ВС РФ Фанила Сарварова. Тогда сработало взрывное устройство мощностью около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.
