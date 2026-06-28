Два спортсмена из Брянска отравились мефедроном в Подмосковье и погибли
В Подмосковье двое спортсменов стали жертвами массового отравления наркотическим веществом. Об этом стало известно 27 июня.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, погибшие — уроженцы Брянска: 26-летний воспитанник футбольного клуба «Динамо Брянск» и 25-летний боксер. Трагедия разыгралась во время празднования дня рождения друга в частном доме в Солнечногорске.
По данным региональной прокуратуры, мужчины скончались до прибытия бригады скорой помощи, которую вызвала одна из гостей вечеринки. Всего в результате инцидента пострадали восемь человек. Предварительной причиной отравления назвали мефедрон.
В настоящее время по факту случившегося проводится доследственная проверка. Прокуратура контролирует ход установления всех обстоятельств и деталей произошедшего.
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