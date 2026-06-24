Два «Суперджета» поломались в российском аэропорту за полчаса

24 июня 2026, 14:41

SHOT: за полчаса два самолета сломались в Шереметьево

Фото: istockphoto/AlxeyPnferov

В аэропорту Шереметьево зафиксировали два инцидента с двигателями самолетов Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» с интервалом менее часа. Об этом стало известно 24 июня.