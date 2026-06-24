Два «Суперджета» поломались в российском аэропорту за полчаса
В аэропорту Шереметьево зафиксировали два инцидента с двигателями самолетов Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» с интервалом менее часа. Об этом стало известно 24 июня.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, первый случай произошел с бортом, готовившимся к вылету по маршруту Москва — Казань. При разгоне по взлетно-посадочной полосе экипаж заметил критическую вибрацию одного из силовых агрегатов. Командир воздушного судна принял решение прекратить взлет и вернуться на перрон, используя только один работающий двигатель. На борту находились 79 пассажиров, в результате происшествия никто не пострадал.
Второй инцидент произошел спустя 37 минут после прибытия рейса из Нижнего Новгорода. После приземления пилоты получили сигнал о повышенной вибрации двигателя, в связи с чем также отключили проблемный агрегат и зарулили на стоянку на одном двигателе. В ходе послеполетного осмотра у этого лайнера выявили повреждения кронштейнов крепления трубопроводов, отвечающих за регулировку зазоров в турбине высокого давления.
Оба воздушных судна отстранили от эксплуатации до выяснения всех обстоятельств. Росавиация сформировала специальную комиссию для проведения технического расследования и оценки причин произошедшего.
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