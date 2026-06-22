Россиянин умер после дебоша на борту самолета
Мужчина умер на борту авиалайнера, выполнявшего рейс из Москвы в Омск. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Сразу после взлёта из аэропорта Шереметьево 37-летний Владимир Э. внезапно вскочил со своего места и начал метаться по салону, тревожа пассажиров и членов экипажа. Им с трудом удалось отобрать у него ножницы и связать пластиковыми хомутами.
Вскоре после этого Владимир пришёл в себя, его освободили от пут, но он почти сразу же потерял сознание. Несмотря на все усилия, привести его в чувство не удалось. Самолёт посадили. Прибывшие медицинские работники подтвердили факт смерти мужчины. Иные подробности не приводятся.
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