Россиянин умер после дебоша на борту самолета

22 июня 2026, 11:35

Mash: Пассажир рейса Москва — Омск умер после дебоша на борту самолета

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Мужчина умер на борту авиалайнера, выполнявшего рейс из Москвы в Омск. Об этом пишет Telegram-канал Mash.