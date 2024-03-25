Два террориста минимум пять раз были в Crocus City Holl перед терактом

Двое из четырёх террористов Файзов и Фаридуни не менее пяти раз были в Crocus City Holl за две недели до теракта. Они были замечены у концертной площадки перед концертами Григория Лепса и Шамана. Об этом сообщает Shot со ссылкой на собственный источник.