Два террориста минимум пять раз были в Crocus City Holl перед терактом

Фото: пресс-служба правительство МО
Двое из четырёх террористов Файзов и Фаридуни не менее пяти раз были в Crocus City Holl за две недели до теракта. Они были замечены у концертной площадки перед концертами Григория Лепса и Шамана. Об этом сообщает Shot со ссылкой на собственный источник.
Следствие полагает, что террористы хотели устроить теракт раньше, однако не решились из-за усиленной охраны зала. В дни концерта Шамана 9-11 марта и Лепса, который выступал 8 марта преступники приезжали к «Крокусу» и изучали обстановку.
Напомним, что правоохранительные органы после просмотра записей с камер видеонаблюдения пришли к выводу, что нападавшие готовились к теракту заранее, поскольку хорошо ориентировались в здании и знали пути отхода. Отмечается, что при отходе с места теракта они смешались с толпой граждан, выбегающих из помещений.
Источники РБК говорят, что нападавшие явно имели стрелковую подготовку, поскольку профессионально вели огонь одиночными выстрелами или короткими очередями, а также чётко передвигались по зданию.
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Напомним, что правоохранительные органы после просмотра записей с камер видеонаблюдения пришли к выводу, что нападавшие готовились к теракту заранее, поскольку хорошо ориентировались в здании и знали пути отхода. Отмечается, что при отходе с места теракта они смешались с толпой граждан, выбегающих из помещений.
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Элина Позднякова