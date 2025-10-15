Достижения.рф

Два трупа и канистру с неизвестной жидкостью нашли в квартире в Петербурге

Фото: iStock/aradaphotography

Тела двух человек обнаружили в квартире на Будапештской улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом пишет издание «Фонтанка».



В полицию позвонил 52-летний охранник, сообщил о страшной находке. Вернувшись домой после двухнедельного отсутствия, он нашел своих соседей — 46-летнего мужчину и 55-летнюю женщину — без признаков жизни.

Прибывшие на место правоохранители не выявили видимых следов насилия, но обратили внимание на пятилитровую канистру и пластиковую бутылку с остатками неизвестной жидкости. На емкостях не было маркировок.

Для установления причины смерти и состава жидкости назначили экспертизы. Стоит отметить, что в Ленобласти с сентября расследуют серию отравлений суррогатным алкоголем, унесших жизни 45 человек.

Лидия Пономарева

