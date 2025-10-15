В Приморье спасатели нашли мужчину, который четыре дня назад ушел за грибами
Спасатели нашли 57-летнего жителя Приморья, который пропал в лесу во время грибной охоты, пишет РИА Новости.
Мужчина ушел за грибами 11 октября и не вернулся домой. Поиски начались на следующий день, но полиция, краевая противопожарная служба и волонтеры не смогли его отыскать.
Утром 13 октября к поискам подключились спасатели МЧС. Они прочесали лес вместе с родственниками пропавшего. В итоге, спустя четыре дня, мужчину нашли в четырех километрах от места пропажи. К счастью, он не нуждался в медицинской помощи.
Во время своего пребывания в лесу мужчина соорудил лежанку из веток и разжигал костер по ночам. Он услышал крики спасателей и откликнулся на них.
