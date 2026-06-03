Два трупа нашли в утопленной машине в Ставропольском крае
На Ставрополье из пруда извлекли транспортное средство с двумя телами внутри. Об этом сообщили в противопожарной и аварийно-спасательной службе Ставропольского края.
Согласно информации ведомства, в районе села Манычское Апанасенковского округа местный житель увидел в пруду автомобиль «Нива», который был полностью погружен в воду. Он сразу же вызвал спасателей.
На место происшествия выехала аварийно-спасательная команда из села Дивное. Водолаз зашел в пруд и прикрепил трос к машине. С помощью специальной техники эксперты подняли её на поверхность.
Внутри автомобиля обнаружили два тела. В ведомстве уточнили, что личности погибших и причины случившегося выясняются.
Читайте также: