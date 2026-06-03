Дебошир пытался открыть двери самолета и душил бортпроводника
Полиция Майами задержала дебошира, пытавшегося во время полета открыть дверь пассажирского лайнера компании Frontier Airlines и задушить стюарда. Об этом информирует телеканал CNN.
Инцидент произошел во время перелета из Сан-Хуана (Пуэрто-Рико) в Чикаго (штат Иллинойс). 51-летний Хуан Габриель Рейес предпринял несколько попыток открыть дверь аварийного выхода и проникнуть в кабину пилотов. Когда его остановили и попытались успокоить, он напал на бортпроводника и попытался задушить его.
Дебошира смогли усмирить только благодаря вмешательству других пассажиров. В связи с этим экипаж был вынужден совершить незапланированную посадку в аэропорту Майами. Там нарушителя задержали сотрудники полиции.
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