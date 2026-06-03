В Тверской области пьяный водитель атаковал лопатой проезжающие машины

03 июня 2026, 18:40

В Тверской области задержали водителя, атаковавшего лопатой проезжающие авто

Фото: iStock/BrianAJackson

Полицейские в Тверской области задержали мужчину, который метал лопату в проезжающие автомобили. Об этом проинформировали в УМВД России по региону.