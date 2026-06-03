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В Тверской области пьяный водитель атаковал лопатой проезжающие машины

В Тверской области задержали водителя, атаковавшего лопатой проезжающие авто
Фото: iStock/BrianAJackson

Полицейские в Тверской области задержали мужчину, который метал лопату в проезжающие автомобили. Об этом проинформировали в УМВД России по региону.



Инцидент произошел в Зубцовском районе на 215-м километре трассы М-9 «Балтия». 44-летний ранее судимый житель Смоленской области в состоянии опьянения управлял кроссовером и случайно задел отбойник. Он посчитал, что виноваты в этом находившиеся рядом дорожные рабочие, и решил с ними разобраться.

Не получив понимания, нетрезвый водитель взял лопату из микроавтобуса рабочих и разбил ею все стекла в их транспортном средстве. После этого он переключил свою агрессию на других участников дорожного движения.

Полицейские оперативно задержали нарушителя. Следственный отдел МО МВД России «Ржевский» возбудил уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство».

Екатерина Коршунова

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