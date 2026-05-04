Два туриста погибли в аэропорту одной страны с разницей в пару часов

04 мая 2026, 14:58

The Sun: Два туриста рухнули с балкона у людей на глазах в аэропорту Малайзии

В аэропорту Куала-Лумпура (Малайзия) 1 мая произошли два несвязанных между собой трагических инцидента с интервалом в несколько часов, в результате которых погибли два человека. Об этом сообщает издание The Sun.





Сначала 27-летняя гражданка Китая долгое время сидела на балконе на глазах у перепуганных пассажиров, плакала и кричала. Когда сотрудник службы безопасности попытался приблизиться к ней, девушка сорвалась в зону погрузки багажа. Ее оперативно доставили в больницу, но спасти не удалось.



Спустя несколько часов 30-летний мужчина из Алжира упал с балкона второго терминала того же аэропорта. Очевидец рассказал, что перед падением алжирец открыл свой рюкзак. Пострадавшего госпитализировали, однако через несколько часов скончался в больнице от травм, полученных при падении.



Полиция подчеркивает, что оба случая не связаны между собой.



