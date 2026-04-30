Россиянин разозлился на полицейского в аэропорту и поплатился
В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) 42-летний пассажир авиарейса «Сургут — Москва» предстанет перед судом за нападение на полицейского. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в своем телеграм-канале.
Инцидент произошел в январе 2026 года в аэропорту Сургута. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, толкнул и оскорбил правоохранителя, который пытался составить протокол за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде.
Обвиняемый будет отвечать по статьям 318 УК (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, к представителю власти) и 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти). Уголовное дело направлено в Сургутский городской суд. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что суд в Подольске вынес приговор командиру экипажа пассажирского самолета за жесткую посадку в аэропорту Сочи в августе 2024 года.
