Два учителя насмотрелись «Во все тяжкие» и стали производить наркотики в Индии
В Индии два учителя вдохновились сериалом «Во все тяжкие» и начали заниматься производством наркотиков.
Telegram-каналы пишут, что 25-летний учитель химии и 35-летний преподаватель физики сняли квартиру, превратив её в подпольную нарколабораторию, где начали варить мефедрон.
Сначала они производили небольшие партии, но вскоре масштаб их производства увеличился. В итоге они изготовили несколько килограммов наркотика, которые продали за 220 тысяч долларов.
Когда их задержали, один из учителей заявил: «Мы старались действовать осторожно, чтобы не привлечь внимание. Посмотрели «Во все тяжкие» и решили, что можем сделать это гораздо лучше, чем Уолтер Уайт в конце».
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