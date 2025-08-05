На Сахалине сняли видео, как медведь переходит дорогу по пешеходному переходу
На острове Итуруп (Сахалинская область) очевидцы сняли на камеру необычный случай: медведь, дождавшись подходящего момента, перешёл дорогу через пешеходный переход и направился к автобусной остановке. Видео с косолапым опубликовал телеграм-канал Amur Mash.
Пользователи в комментариях отметили, что медведь знает ПДД, в отличие от некоторых людей.
Несмотря на комичность ситуации, следует помнить: встреча с диким животным всегда опасна. Жителям и туристам нужно сохранять дистанцию и не приближаться к обитателям острова.
Ранее бесстрашный житель Камчатки разогнал группу из более чем 12 медведей, которые собрались на пляже.
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