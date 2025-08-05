В Татарстане кассир магазина домогался школьницы и звал к себе домой

05 августа 2025, 10:38

В Казани родители 12-летней девочки обвинили продавца магазина в домогательствах

Фото: iStock/asiandelight

В Татарстане продавца магазина подозревают в домогательствах в отношении 12-летней девочки. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Iptash.