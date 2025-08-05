В Татарстане кассир магазина домогался школьницы и звал к себе домой
В Татарстане продавца магазина подозревают в домогательствах в отношении 12-летней девочки. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Iptash.
По словам родителей шестиклассницы, она часто заходила в этот магазин за водой после занятий теннисом. В какой-то момент парень на кассе начал проявлять к ней внимание: отдавал товар бесплатно и угощал мороженым. Затем через подруг узнал ее номер телефона и стал приглашать на свидания в Telegram.
Во время очередной встречи молодой человек начал приставать к школьнице — трогал ее, удерживал на месте, предлагал поехать к нему. К счастью, подростку удалось вырваться. Через некоторое время историю переписки прочитали родители, после чего вопросом занялась полиция. Отмечается, что парня уже допросили, девочка также дала показания.
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