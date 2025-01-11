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Два украинских пилота признали вину в ядерном терроризме

Украинские пилоты Шиманский и Морозов дали показания по делу о терроризме
Фото: iStock/choochart choochaikupt

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Два украинских пилота признали вину в подготовке террористического акта на территории РФ с использованием так называемой «ядерной бомбы». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Пилоты Дмитрий Шиманский и Александр Морозов, которые были задержаны в 2023 году, дали признательные показания о планируемых ГУР Минобороны Украины терактах с «ядерной бомбой».

Иные подробности дела не раскрываются. Оно рассматривается в закрытом режиме из-за секретной информации.



Ранее сообщалось, что задержанный украинский агент признался в подготовке теракта на корабле ЧФ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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