Два украинских пилота признали вину в ядерном терроризме

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Два украинских пилота признали вину в подготовке террористического акта на территории РФ с использованием так называемой «ядерной бомбы». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Пилоты Дмитрий Шиманский и Александр Морозов, которые были задержаны в 2023 году, дали признательные показания о планируемых ГУР Минобороны Украины терактах с «ядерной бомбой».
Иные подробности дела не раскрываются. Оно рассматривается в закрытом режиме из-за секретной информации.
Ранее сообщалось, что задержанный украинский агент признался в подготовке теракта на корабле ЧФ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Иные подробности дела не раскрываются. Оно рассматривается в закрытом режиме из-за секретной информации.
Ранее сообщалось, что задержанный украинский агент признался в подготовке теракта на корабле ЧФ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова