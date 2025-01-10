Жителя ДНР задержали по подозрению в госизмене

Сегодня утром в промзоне в Гатчине Ленинградской области произошёл мощный пожар на улице Индустриальная. По данным Telegram-канала Shot, местные жители услышали глухие взрывы около 6 утра, после чего в небо поднялись огромные столбы дыма, видимые за несколько километров.