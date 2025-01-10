Жителя ДНР задержали по подозрению в госизмене

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Сотрудники ФСБ России задержали жителя Енакиево ДНР по делу о государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
По данным ФСБ, задержанный неоднократно переводил средства на электронные счета, которые используются для финансирования ВСУ. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что два подозреваемых арестованы в Москве по статье о государственной измене. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что два подозреваемых арестованы в Москве по статье о государственной измене. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова