В Узбекистане арестовали четырех обвиняемых по делу об отравлении россиян

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В Узбекистане четырех человек арестовали по делу об отравлении двух россиян в ташкентской гостинице в октябре 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры республики.
По данным местного интернет-издания kun.uz, силовики заключили под стражу владельца гостиницы, сантехника и двух человек, которые продали отелю некачественный отопительный котел. Уточняется, что экспертиза признала котел устаревшим и установила, что во время монтажа из него удалили технические детали, что вызвало утечку угарного газа и гибель людей.
В настоящее время следствие продолжается.
Напомним, тела российской журналистки Инессы Паперной и ее спутника Максима Радченко 22 октября 2024 года нашли в номере гостиницы в Ташкенте. В другом номере обнаружили еще одного погибшего — жителя Узбекистана. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.
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В настоящее время следствие продолжается.
Напомним, тела российской журналистки Инессы Паперной и ее спутника Максима Радченко 22 октября 2024 года нашли в номере гостиницы в Ташкенте. В другом номере обнаружили еще одного погибшего — жителя Узбекистана. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.
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Екатерина Коршунова