В Узбекистане арестовали четырех обвиняемых по делу об отравлении россиян

В Москве 21 декабря 2024 года произошла трагедия, связанная с давлением со стороны мошенников на студента первого курса Московского физико-технического института (МФТИ) Петра Ветчинкина. Молодой человек стал жертвой злоумышленников, которые навесили на него несколько кредитов и угрожали его семье. Об этом пишет Telegram-канал Mash.