Два взрыва прогремели в одной стране ЕС
В ночь на четверг во Франкфурте-на-Майне сработали два взрывных устройства. Сигнал тревоги поступил на пульт дежурного около 4:20 по местному времени (5:20 мск), пишет немецкая газета Bild со ссылкой на полицию.
По данным правоохранителей, один взрыв произошел у торгового киоска на центральной торговой улице Цайль, второй — возле магазина в районе Бергерштрассе. На месте работают экстренные службы, информация о пострадавших не поступала.
Инцидент стал продолжением серии подобных происшествий в регионе: в начале недели несколько взрывов прогремели во Франкфурте и соседнем Оффенбахе. В ходе оперативных мероприятий задержали подозреваемого — 15-летнего гражданина Нидерландов, сейчас он находится под арестом.
Полиция исходит из того, что взрывы могут быть связанными с деятельностью организованной преступности в Германии. Подробности выясняются.
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