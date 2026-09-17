Два взрыва прогремели в одной стране ЕС

17 сентября 2026, 12:54

Bild: Во Франкфурте-на-Майне в Германии услышали два взрыва

Фото: istockphoto/RamonCast

В ночь на четверг во Франкфурте-на-Майне сработали два взрывных устройства. Сигнал тревоги поступил на пульт дежурного около 4:20 по местному времени (5:20 мск), пишет немецкая газета Bild со ссылкой на полицию.