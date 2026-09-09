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Взрыв прогремел на ГЭС в Европе

Взрыв произошел на ГЭС в швейцарском кантоне Тичино
Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Утром в среду на швейцарской гидроэлектростанции «Ритом», расположенной в коммуне Пьотта, прогремел взрыв. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали несколько человек.



Как сообщает портал 20Minutes, взрывной волной частично разрушило конструкцию здания, под завалами могут оставаться люди. Полиция кантона Тичино подтвердила проведение оперативно-спасательных мероприятий на месте происшествия.

В ликвидации последствий задействовали пожарные расчеты, спасателей и санитарную авиацию. Территорию вокруг станции оцепили, доступ посторонних запрещен.

Ранее мощный взрыв прогремел на складе оружия в Ливии. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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