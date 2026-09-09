Взрыв прогремел на ГЭС в Европе
Утром в среду на швейцарской гидроэлектростанции «Ритом», расположенной в коммуне Пьотта, прогремел взрыв. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали несколько человек.
Как сообщает портал 20Minutes, взрывной волной частично разрушило конструкцию здания, под завалами могут оставаться люди. Полиция кантона Тичино подтвердила проведение оперативно-спасательных мероприятий на месте происшествия.
В ликвидации последствий задействовали пожарные расчеты, спасателей и санитарную авиацию. Территорию вокруг станции оцепили, доступ посторонних запрещен.
Ранее мощный взрыв прогремел на складе оружия в Ливии. Подробности — в нашем материале.
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