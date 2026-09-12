Взрывы произошли на территории одной страны ЕС
Минувшей ночью на территории складов военного завода «Емко», расположенных вблизи болгарского села Царева-Ливада (район города Трявна), вспыхнул пожар, сопровождавшийся взрывами. Об этом сообщает телеканал Nova со ссылкой на местную администрацию.
Пострадавших нет. Персонал охраны незамедлительно эвакуировали. Территорию происшествия оцепили, активировали национальную систему оповещения о чрезвычайных ситуациях. Как заверили власти, угрозы для местного населения не имеется.
Отмечается, что это уже второй подобный инцидент на предприятии за последний месяц. Ранее, 10 августа, пожар произошел на складе боеприпасов в районе села Белица. Тогда также обошлось без пострадавших.
Перед этим взрыв на пришвартованной барже унёс жизнь одного человека. Подробности — в нашем материале.
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