Две девочки погибли при пожаре в подмосковном СНТ из-за сломанного обогревателя

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО
Двое маленьких детей погибли в результате пожара в СНТ в Богородском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
«Сообщение о пожаре в СНТ «Лесное-2» на улице 6-я Восточная поступило на пульт пожарной охраны в четверг рано утром. Туда были оперативно направлены пожарно-спасательные подразделения. На месте пожара были обнаружены тела двух несовершеннолетних детей - девочек 2008-го и 2009 годов рождения», – рассказали в ведомстве.По данным спасателей, с детьми перед пожаром оставался дедушка одной из девочек. Ночью он обнаружил, что отопительный прибор садового дома находился в неисправном состоянии и попытался отремонтировать его своими силами. В ходе ремонта произошла вспышка газо-воздушной смеси, начался пожар.
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