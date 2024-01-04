Тело голого мужчины в луже крови обнаружили у входа в магазин в Красноярске

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Тело голого мужчины в луже крови обнаружили около входа в рыбный магазин в Красноярске. Об этом сообщает Telegram-канал.
Отмечается, что сотрудница магазина «Хозяин Камчатки» утром пришла на работу и обнаружила около входа мужчину без одежды, лежащего в луже крови. Она сразу же вызвала полицию.
Удалось выяснить, что умершим оказался 30-летний Владимир Е. На его теле не было обнаружено следов насильственной смерти.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причины произошедшего. Проводится судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить причину смерти мужчины.
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Удалось выяснить, что умершим оказался 30-летний Владимир Е. На его теле не было обнаружено следов насильственной смерти.
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Анастасия Чинкова