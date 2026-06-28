Две фуры вспыхнули на дороге в Ростовской области

28 июня 2026, 16:42

Возгорание двух фур произошло после ДТП в Ростовской области

Фото: istockphoto/Distortion Media

В Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков, после которого машины загорелись. Об этом сообщает Telegram-канал «Это Ростов новости», публикующий видео с места событий.