Две фуры вспыхнули на дороге в Ростовской области
В Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков, после которого машины загорелись. Об этом сообщает Telegram-канал «Это Ростов новости», публикующий видео с места событий.
По данным СМИ, 44-летний водитель автомобиля Scania с прицепом столкнулся с встречным большегрузом. Удар был такой силы, что обе машины мгновенно вспыхнули. Водителю Scania удалось покинуть кабину, тогда как его оппонент, находившийся за рулём второго грузовика, не смог спастись — он погиб в огне.
На опубликованных кадрах видно, что одна из фур перевозила автомобильные шины, что способствовало быстрому распространению пламени. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили горящие машины.
В региональном управлении ГИБДД уточнили обстоятельства аварии: ДТП случилось 28 июня в 12:10 на 100-м километре трассы «Шахты — Цимлянск» в Константиновском районе. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, проводятся следственные мероприятия для выяснения всех причин произошедшего.
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