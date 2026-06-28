Водитель устроил смертельное ДТП и сбежал с места аварии

28 июня 2026, 14:09

В Оренбурге шофер сбил двух женщин и покинул место ДТП

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

В Оренбурге произошло резонансное ДТП с участием пешеходов. Об этом стало известно 28 июня.