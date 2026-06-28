Водитель устроил смертельное ДТП и сбежал с места аварии
В Оренбурге произошло резонансное ДТП с участием пешеходов. Об этом стало известно 28 июня.
Как сообщили в региональном управлении МВД, инцидент случился на улице Салмышской. Водитель автомобиля Toyota Corolla, проехав на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на двух женщин, переходивших проезжую часть на разрешающий зелёный свет.
От полученных травм одна из пострадавших скончалась на месте происшествия. Вторую женщину с тяжёлыми повреждениями доставили в медицинское учреждение.
Виновник аварии с места происшествия скрылся. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают личность нарушителя и принимают меры к его розыску и задержанию.
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