Шесть человек пострадали в ДТП с участием двух одинаковых внедорожников

28 июня 2026, 10:50

В Челябинской области столкнулись две Chevrolet Niva, пострадали шесть человек

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

Шесть человек пострадали в ДТП с участием двух Chevrolet Niva в Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД региона в своем канале в мессенджере Max.