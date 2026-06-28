Шесть человек пострадали в ДТП с участием двух одинаковых внедорожников
Шесть человек пострадали в ДТП с участием двух Chevrolet Niva в Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД региона в своем канале в мессенджере Max.
Авария произошла на 49-м километре трассы Тюбук — Кыштым. Предварительно, 38-летний мужчина за рулем внедорожника выехал на встречную полосу, где столкнулся с аналогичным автомобилем под управлением 26-летнего парня. На место аварии оперативно прибыли спасатели и медики.
В результате ДТП оба водителя получили травмы различной степени тяжести, их доставили в больницу. За медицинской помощью также обратились четыре пассажира, находившиеся в машинах. Сейчас автоинспекторы выясняют точные обстоятельства и причины аварии.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения грузовика и легковушки в Бурятии погибли два человека, еще троих, включая ребенка, госпитализировали.
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