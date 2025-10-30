В Челябинске мальчик проглотил силиконовый глаз, перепутав его с мармеладом
В Челябинске мальчик проглотил силиконовый глаз, перепутав его с мармеладом. Об этом сообщили в региональном минздраве.
Изначально ребенка привезли в больницу с подозрением на отравление или инфекцию, но диагноз не подтвердился. У мальчика наблюдались тошнота, рвота и боли в животе. Рентген не выявил инородного тела, а УЗИ показало лишь непроходимость кишечника, не раскрыв ее причину. Школьник не смог вспомнить, что проглотил, несмотря на вопросы врачей. Позже выяснилось, что предмет находился в его организме около пяти дней.
Хирурги успешно провели операцию по устранению непроходимости и извлекли силиконовый глаз. Мать вспомнила, что несовершеннолетний недавно ел «шуточный» мармелад в виде глаз, а силиконовый предмет в это время лежал рядом. Предположительно, пострадавший, не глядя, проглотил и его.
Читайте также: