Две любительницы селфи застряли ночью на ржавом сухогрузе Rio под Геленджиком
Спасатели эвакуировали двух девушек, которые застряли на корпусе сухогруза Rio, стоящего на мели у берегов в районе села Кабардинка. Об этом сообщили вчера вечером в канале «Кубань-СПАС» на платформе MAX.
Сухогруз Rio с 2018 года стоит у мыса Дооб — он оказался выброшен на берег во время шторма. Отбуксировать судно не вышло, при этом его владелец отказался от демонтажа. Позже Rio продали новым хозяевам, которые организовали платные экскурсии в отдельных точках. Однако на этой неделе две девушки отправились «исследовать» сухогруз самостоятельно, что едва не обернулось бедой.
Любительницы эффектных кадров забрались на борт судна, но спуститься с разрушенного ржавого корпуса не смогли — помешали крутой спуск и темнота. Спасатели Геленджикского отряда «Кубань-СПАС» оперативно прибыли на место, когда поступил ночной вызов. Они поднялись на Rio с помощью альпинистского снаряжения и забрали девушек на берег. Медицинская помощь им не потребовалась.
Специалисты отметили, что исследование ненадежных объектов ради селфи крайне опасно. Острые металлические конструкции, скользкие поверхности и неустойчивые перекрытия могут привести к трагедии.
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