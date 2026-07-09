Две любительницы селфи застряли ночью на ржавом сухогрузе Rio под Геленджиком

09 июля 2026, 03:03

Спасатели эвакуировали двух девушек, застрявших ночью на ржавом сухогрузе у Кабардинки

Фото: канал в MAX «Кубань-СПАС»/@id2312102121_gos

Спасатели эвакуировали двух девушек, которые застряли на корпусе сухогруза Rio, стоящего на мели у берегов в районе села Кабардинка. Об этом сообщили вчера вечером в канале «Кубань-СПАС» на платформе MAX.