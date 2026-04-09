Две любовницы подрались у гроба мужчины на похоронах
В Мексике во время похорон две женщины подрались прямо возле гроба, когда выяснили, что обе встречались с покойным. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.
По словам очевидцев, что беседа быстро обернулась взаимными обвинениями и закончилась потасовкой. Участникам похоронной процессии пришлось разнимать разъяренных женщин.
Видео инцидента разлетелось по соцсетям и получило массовый отклик. Одни пользователи отнеслись к ситуации с юмором, другие же — с осуждением.
Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш 66-летний мужчина по имени Рамлал зарубил топором 70-летнего соседа, который около восьми лет соблазнял его жену.
