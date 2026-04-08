Ревнивый муж зарубил топором 70-летнего любовника своей жены
В индийском штате Уттар-Прадеш 66-летний мужчина по имени Рамлал зарубил топором 70-летнего соседа, который около восьми лет соблазнял жену убийцы. Об этом пишет издание The Times of India.
Преступление случилось в ночь со 2 на 3 апреля. После ареста Рамлал рассказал следователям, что его 65-летняя супруга Анаркали поддерживала интимную связь с их соседом Хазари Лалом. Муж неоднократно требовал от жены прекратить роман, но безрезультатно. Тогда он решил устранить соперника.
Рамлал пришёл к дому жертвы в ночное время. Он проник в помещение и нанёс 70-летнему мужчине несколько ударов топором, в том числе по голове и лицу. От полученных травм Хазари Лал скончался на месте. Рамлал спокойно вернулся домой, спрятал орудие убийцства и лёг спать.
Сын погибшего обратился в полицию. Следователи изучили записи с камер видеонаблюдения и 6 апреля задержали подозреваемого. На допросе он полностью признал свою вину.
